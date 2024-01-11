Ряд судей Верховного суда освободили от должностей

Депутаты сената на пленарном заседании палаты проголосовали за освобождение от должностей четырех судей Верховного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Представление президента зачитал председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение вносится представление главы государства об освобождении от должности судьи Верховного суда Акылтая Касимова, Альфии Савиновой и Айгуль Сапаровой в связи с уходом в отставку, а также Ербола Исмаилова - в связи с переходом на другую должность", - сказал он.

Шипп добавил, что Ербол Исмаилов решением Высшего Евразийского совета назначен на должность судьи суда ЕАЭС.

Сенаторы проголосовали за представление президента.

Напомним, в октябре еще трое судей Верховного суда были освобождены от должностей. А в ноябре сенаторы поддержали представление президента об освобождении Мейрамбека Таймерденова от должности судьи Верховного суда.

В начале января от должности секретаря Высшего судебного совета был освобожден Анвар Сабиров.

Согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Верховный суд:

рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;

изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;

принимает нормативные постановления, постановления;

осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Верховный суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного суда.