Распоряжением президента Казахстана Анвар Сабиров освобожден от должности секретаря Высшего судебного совета, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Сабиров Анвар Жоламанович освобожден от должности секретаря Высшего судебного совета Республики Казахстан – руководителя аппарата", - говорится в сообщении Акорды в Telegram.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Высшего судебного совета, Сабиров Анвар Жоламанович родился 3 октября 1980 года.

В 2002 году окончил Уральскую государственную юридическую академию в городе Екатеринбурге по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2002 году в Институте законодательства Казахстана.

С апреля 2003 года - ведущий специалист комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом министерства юстиции, а с января 2004 года – ведущий специалист департамента подзаконных актов министерства юстиции.

С марта 2004 года по октябрь 2009 года - старший, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аппарата Верховного суда.

С октября 2009 года - инспектор, а с июня 2011 года – заведующий сектором государственно-правового отдела администрации президента Республики Казахстан.

Должность секретаря Высшего судебного совета Казахстана – руководителя аппарата занимал с декабря 2015 года.