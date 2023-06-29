Сенаторы избрали пятерых судей Верховного суда Казахстана

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутаты сената сегодня на пленарном заседании палаты избрали судей Верховного суда по представлению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее представление президента зачитал председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

Он отметил, что для избрания пяти новых судей Верховного суда глава государства внес 10 кандидатур на альтернативной основе.

В итоге были избраны:

Айтжанов Ерлан Жумаханович;

Альжанов Габит Умирханович;

Исамберлиева Гулмира Газизкызы;

Курмангалиев Нурлан Каскенович;

Космуратов Ерлан Смадиярович.

"Все они имеют опыт работы как на районном, так и областном уровне, в том числе ряд из них на руководящих должностях.

Уважаемые депутаты, прошу поддержать представление главы государства об избрании вышеперечисленных кандидатов на пять должностей судей Верховного суда", – сказал Денис Шипп.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Верховный Суд:

рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;

изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;

принимает нормативные постановления, постановления;

осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Верховный Суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного Суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного Суда.

Также согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.

Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.

Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.

На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом. Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.

Судьей не может быть лицо:

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;

на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;

в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;

ранее судимое;

освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления;

уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026755-senatory-izbrali-pyateryh-sudey-verhovnogo-suda/