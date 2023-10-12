Трех судей Верховного суда освободили от должностей в Казахстане

Сегодня депутаты сената на пленарном заседании палаты проголосовали за освобождение Сембека Баймаханова, Омиртая Ибраева и Улболсын Сулейменовой от их должностей, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее представление президента внес председатель Высшего судебного совета Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Баймаханова Сембека, Ибраева Омиртая и Сулейменовой Улболсын от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку", – сказал он.

По его словам, все судьи достигли пенсионного возраста.

"Они имеют большой опыт судейской работы от 28 до 37 лет. Пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе. Просим вас поддержать представление главы государства об освобождении Баймаханова, Ибраева и Сулейменовой от должностей судей Верховного суда в связи с уходом в отставку", – добавил он.

Сенаторы его представление поддержали.

Напомним, в июле сенаторы избрали пятерых судей Верховного суда Казахстана.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Верховный Суд:

рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;

изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;

принимает нормативные постановления, постановления;

осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Верховный Суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного Суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного Суда.