Мейрамбек Таймерденов освобожден от должности судьи Верховного суда

Сегодня депутаты сената на пленарном заседании палаты поддержали представление президента об освобождении Мейрамбека Таймерденова от должности судьи Верховного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Зачитал представление президента председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Мейрамбека Таймерденова от должности судьи Верховного суда в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности судьи. То есть 65 лет.

Таймерденов имеет большой опыт работы в судебной системе – более 19 лет. Из них более 4 лет – судьей Верховного суда. Пользуется авторитетом в судейском сообществе. Просим вас поддержать представление главы государства об освобождении Шаймерденова от должности судьи Верховного суда в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности судьи", – сказал он.

Депутаты поддержали его единогласно.

По данным с официального сайта Верховного суда, Мейрамбек Таймерденов был избран судьей Верховного суда Республики Казахстан постановлением сената от 14 марта 2019 года.

Напомним также, что в октябре еще трое судей Верховного суда были освобождены от должностей.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Верховный Суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Верховный Суд:

рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;

изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;

принимает нормативные постановления, постановления;

осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Верховный Суд состоит из председателя и судей. Общее число судей Верховного Суда устанавливается президентом Республики Казахстан по представлению председателя Верховного Суда.