Стало известно, кто может занять место экс-депутата Шукижановой

Партия Respublica сообщила, что место депутата Динары Шукижановой в мажилисе может занять Айтуар Кошмамбетов, передает NUR.KZ со ссылкой на партию.

"Постановлением Центрального совета партии Respublica Айтуар Кошмамбетов выдвинут в качестве депутата мажилиса парламента РК. Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК", – говорится в сообщении партии.

В Respublica рассказали, что ранее Айтуар Кошмамбетов занимал пост председателя филиала партии в Алматы.

Он родился 29 ноября 1986 года. Айтуар Кошмамбетов – специалист международного права (Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби, бакалавриат), юриспруденции (Академия экономики и права по специальности, магистратура). Он работал в органах прокуратуры, возглавлял палату предпринимателей южной столицы.

Напомним, в январе на официальном сайте ЦИК Казахстана появилась информация, что депутат от партии Respublica Динара Шукижанова уходит из мажилиса парламента РК.

На следующий день она официально сложила полномочия депутата.

Позже главу партии Respublica Айдарбека Ходжаназарова спросили, кто может занять место подавшей в отставку депутата Динары Шукижановой.

Также отметим, что партия Respublica была официально зарегистрирована в Министерстве юстиции Казахстана 18 января 2023 года. На выборах в мажилис в марте прошлого года партия набрала 8,59% голосов и получила 6 депутатских мандатов.