Динара Шукижанова покинет мажилис
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Депутат от партии Respublica Динара Шукижанова уходит из мажилиса парламента РК - соответствующая информация появилась на официальном сайте ЦИК Казахстана, передает NUR.KZ.
В сообщении говорится, что было подано заявление, влекущее досрочное прекращение полномочий
"Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Шукижановой Д.А. в мажилис парламента Республики Казахстан", - постановили в ЦИК.
На официальном сайте мажилиса говорится, что Шукижанова является членом Комитета по экономической реформе и региональному развитию.
Она родилась 15 января 1987 года в Карасуском районе Костанайской области.
В 2008 году окончила Костанайский государственный университет им. Ахмета Байтурсынова по специальности "Финансы".
В 2010 году окончила Университет международного бизнеса в Алматы по специальности "Государственное и местное управление", имеет степень МВА.
Трудовой путь начала в 2008 году с должности бухгалтера в отделении АО "ССГПО" в Рудный;
В 2009-2011 годах работала менеджером по персоналу в частной компании, была индивидуальным предпринимателем.
В 2011 году приглашена на работу в АО "АгромашхолдингKZ".
- С 2011 по 2014 годы трудилась в должностях менеджера по маркетингу, пресс-секретаря и начальника HR-управления;
- В 2016 году переведена на должность управляющего директора по организационному развитию, далее до 2018 года работала заместителем председателя правления по взаимодействию с государственными органами;
- В 2018 году назначена на должность первого заместителя исполнительного директора, первого вице-президента компании.
- В 2022 году назначена на должность президента АО "Агромашхолдинг KZ".
В марте 2023 года стала депутатом мажилиса парламента РК.
Является членом Ассоциации деловых женщин Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2057129-dinara-shukizhanova-pokinet-mazhilis/