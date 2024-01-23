Динара Шукижанова покинет мажилис

Депутат от партии Respublica Динара Шукижанова уходит из мажилиса парламента РК - соответствующая информация появилась на официальном сайте ЦИК Казахстана, передает NUR.KZ.

В сообщении говорится, что было подано заявление, влекущее досрочное прекращение полномочий

"Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Шукижановой Д.А. в мажилис парламента Республики Казахстан", - постановили в ЦИК.

На официальном сайте мажилиса говорится, что Шукижанова является членом Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Она родилась 15 января 1987 года в Карасуском районе Костанайской области.

В 2008 году окончила Костанайский государственный университет им. Ахмета Байтурсынова по специальности "Финансы".

В 2010 году окончила Университет международного бизнеса в Алматы по специальности "Государственное и местное управление", имеет степень МВА.

Трудовой путь начала в 2008 году с должности бухгалтера в отделении АО "ССГПО" в Рудный;

В 2009-2011 годах работала менеджером по персоналу в частной компании, была индивидуальным предпринимателем.

В 2011 году приглашена на работу в АО "АгромашхолдингKZ".

С 2011 по 2014 годы трудилась в должностях менеджера по маркетингу, пресс-секретаря и начальника HR-управления;

В 2016 году переведена на должность управляющего директора по организационному развитию, далее до 2018 года работала заместителем председателя правления по взаимодействию с государственными органами;

В 2018 году назначена на должность первого заместителя исполнительного директора, первого вице-президента компании.

В 2022 году назначена на должность президента АО "Агромашхолдинг KZ".

В марте 2023 года стала депутатом мажилиса парламента РК.

Является членом Ассоциации деловых женщин Казахстана.