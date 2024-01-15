Экс-аким Павлодара Ержан Иманзаипов получил новую должность

Распоряжением акима Павлодарской области Ержан Иманзаипов назначен на должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Павлодарской области, Ержан Бейбитович родился в 1984 году, имеет высшее образование.

Трудовую деятельность начал в 2006 году главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.

С 2006 по 2011 годы работал ведущим специалистом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК, Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2011 по 2013 годы являлся заместителем директора Департамента по регулированию естественных монополий Акмолинской области, затем до 2014 года - руководителем управления, заместителем директора Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2014 по 2017 годы занимал должности заместителя акима Павлодара, заместителя акима Экибастуза.

С 2017 по 2019 годы работал руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

С 2019 по 2020 годы был акимом Экибастуза.

До сентября 2023 занимал должность акима Павлодара.

До назначения на новую должность был руководителем регионального управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Напомним, Ержан Иманзаипов был назначен акимом Павлодара в конце 2022 года. А в июне 2023 года задержали заместителя акима города Арслана Калиякбарова.

Как сообщили в Антикоре, госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

После этого в августе глава региона Асаин Байханов встречался с активом Павлодара и озвучивал принятое решение об освобождении от занимаемой должности Ержана Иманзаипова.

В качестве причин указывались ненадлежащая организация работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствие контроля за реализацией важных проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабление коммуникации городского акимата с жителями Павлодара.

Аппарату акима области было поручено внести соответствующее представление в Администрацию президента.

В сентябре Ержан Иманзаипов был освобожден от должности главы Павлодара. Сам чиновник заявил, что солидарен с принятым решением. Позже стало известно, что он возглавил Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области.