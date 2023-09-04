"Я солидарен с решением": уволенный аким Павлодара сделал заявление

Ержан Иманзаипов. Фото: instagram.com/yerzhan_imanzaipov

Бывший аким Павлодара Ержан Иманзаипов написал прощальный пост на своей странице в Instagram. Он заявил, что согласен с решением об освобождении его от занимаемой должности.

"Дорогие жители города Павлодара!

Я солидарен с решением акима Павлодарской области Асаина Байханова, так как в свете последних событий не имею морального права дальше продолжать свою работу. Хочу поблагодарить главу региона за оказанное доверие и в то же время извиниться перед всеми горожанами за своих коллег.

Одна из моих жизненных позиций – быть в работе трудолюбивым, справедливым и добросовестным. За короткий срок не успел, к сожалению, все довести до логического конца.

Также большое спасибо моим коллегам, которые работали со мной. Верьте и доверяйте только себе!" - написал Ержан Иманзаипов.

Напомним, сегодня стало известно, что распоряжением главы региона Ержан Иманзаипов был освобожден от должности акима Павлодара. Исполнение обязанностей главы города возложено на заместителя акима Кадишу Беготаеву.

В августе глава региона встречался с активом Павлодара и озвучивал принятое решение об освобождении от занимаемой должности Ержана Иманзаипова.

В качестве причин указывались ненадлежащая организация работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствие контроля за реализацией важных проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабление коммуникации городского акимата с жителями Павлодара.

Аппарату акима области было поручено внести соответствующее представление в Администрацию президента.

Ержан Иманзаипов был назначен на должность главы Павлодара в конце декабря 2022 года. А в июне текущего года был задержан заместитель акима города Арслан Калиякбаров.

Как сообщили в Антикоре, госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

По данному факту было начато досудебное расследование, чиновника водворили в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035222-ya-solidaren-s-resheniem-uvolennyy-eks-akim-pavlodara-sdelal-zayavlenie/