Аким Павлодара лишился должности

Ержан Иманзаипов. Фото: instagram.com/yerzhan_imanzaipov

Аким Павлодара Ержан Иманзаипов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал глава региона. Об этом сообщили в акимате Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Распоряжением акима Павлодарской области Асаина Байханова в соответствии с подпунктом 2) статьи 32-1 Закона РК от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК", подпунктом 9) статьи 59 Закона РК от 23 ноября 2015 года "О государственной службе РК", Указом президента РК от 31 июля 2023 года №290 "О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти" Иманзаипов Ержан Бейбутович освобожден от занимаемой должности акима Павлодара.

В соответствии со статьей 38 Закона РК от 23 ноября 2015 года "О государственной службе РК" исполнение обязанностей акима Павлодара возложено на заместителя акима города Беготаеву Кадишу Кабулдаевну", - сообщили в акимате Павлодарской области.

Напомним, ранее глава региона встретился с активом Павлодара и озвучил принятое решение об освобождении от занимаемой должности Ержана Иманзаипова.

В качестве причин указывались ненадлежащая организация работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствие контроля за реализацией важных проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабление коммуникации городского акимата с жителями Павлодара. Аппарату акима области было поручено внести соответствующее представление в Администрацию президента.

Ержан Иманзаипов был назначен на должность главы Павлодара в конце декабря 2022 года. До этого он руководил аппаратом акима города.

А в июне текущего года был задержан заместитель акима Павлодара Арслан Калиякбаров.

Как сообщили в Антикоре, госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог. По данному факту было начато досудебное расследование, чиновника водворили в ИВС.

О его задержании высказался аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035168-akim-pavlodara-lishilsya-dolzhnosti/