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Снятый с поста акима Павлодара Ержан Иманзаипов получил новую должность

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Ержан Иманзаипов
Ержан Иманзаипов. Фото: instagram.com/yerzhan_imanzaipov

Бывший аким Павлодара Ержан Иманзаипов получил новую должность. Он возглавил Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Ержан Иманзаипов в 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика", а в 2010 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "финансы".

Начинал карьеру в 2006 году машинистом-обходчиком в АО "Павлодарэнерго".

Затем работал:

  • главным специалистом отдела по работе с населением отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара;
  • ведущим специалистом отдела ЖКХ Управления жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК;
  • ведущим специалистом отдела регулирования естественных монополий в электро- и теплоэнергетике Департамента по регулированию и контролю в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства по регулированию естественных монополий РК;
  • экспертом по вопросам регулирования электроэнергетики управления тарифного, технического регулирования и методологии Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства по регулированию естественных монополий РК;
  • заместителем директора Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства по регулированию естественных монополий по Акмолинской области;
  • руководителем Управления по вопросам регулирования электроэнергетики управления тарифного, технического регулирования и методологии Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства по регулированию естественных монополий РК;
  • заместителем акима Павлодара;
  • заместителем акима Экибастуза;
  • руководителем Управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области;
  • акимом Экибастуза;
  • руководителем отдела протокольно-организационной и территориальной работы аппарата акима Павлодарской области;
  • руководителем аппарата акима Павлодара.

В конце 2022 года был назначен акимом Павлодара. А в июне 2023 года был задержан заместитель акима города Арслан Калиякбаров.

Как сообщили в Антикоре, госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

После этого в августе глава региона Асаин Байханов встречался с активом Павлодара и озвучивал принятое решение об освобождении от занимаемой должности Ержана Иманзаипова.

В качестве причин указывались ненадлежащая организация работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствие контроля за реализацией важных проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабление коммуникации городского акимата с жителями Павлодара.

Аппарату акима области было поручено внести соответствующее представление в Администрацию президента.

В сентябре Ержан Иманзаипов был освобожден от должности главы Павлодара. Сам чиновник заявил, что солидарен с принятым решением.

Акимом Павлодара стал Хасар Хабылбеков, ранее занимавший пост первого заместителя главы Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037333-snyatyy-s-posta-akima-pavlodara-erzhan-imanzaipov-poluchil-novuyu-dolzhnost/

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