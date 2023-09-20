Снятый с поста акима Павлодара Ержан Иманзаипов получил новую должность

Бывший аким Павлодара Ержан Иманзаипов получил новую должность. Он возглавил Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Ержан Иманзаипов в 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика", а в 2010 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "финансы".

Начинал карьеру в 2006 году машинистом-обходчиком в АО "Павлодарэнерго".

Затем работал:

главным специалистом отдела по работе с населением отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара;

ведущим специалистом отдела ЖКХ Управления жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК;

ведущим специалистом отдела регулирования естественных монополий в электро- и теплоэнергетике Департамента по регулированию и контролю в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства по регулированию естественных монополий РК;

экспертом по вопросам регулирования электроэнергетики управления тарифного, технического регулирования и методологии Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства по регулированию естественных монополий РК;

заместителем директора Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства по регулированию естественных монополий по Акмолинской области;

руководителем Управления по вопросам регулирования электроэнергетики управления тарифного, технического регулирования и методологии Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства по регулированию естественных монополий РК;

заместителем акима Павлодара;

заместителем акима Экибастуза;

руководителем Управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области;

акимом Экибастуза;

руководителем отдела протокольно-организационной и территориальной работы аппарата акима Павлодарской области;

руководителем аппарата акима Павлодара.

В конце 2022 года был назначен акимом Павлодара. А в июне 2023 года был задержан заместитель акима города Арслан Калиякбаров.

Как сообщили в Антикоре, госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

После этого в августе глава региона Асаин Байханов встречался с активом Павлодара и озвучивал принятое решение об освобождении от занимаемой должности Ержана Иманзаипова.

В качестве причин указывались ненадлежащая организация работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствие контроля за реализацией важных проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабление коммуникации городского акимата с жителями Павлодара.

Аппарату акима области было поручено внести соответствующее представление в Администрацию президента.

В сентябре Ержан Иманзаипов был освобожден от должности главы Павлодара. Сам чиновник заявил, что солидарен с принятым решением.

Акимом Павлодара стал Хасар Хабылбеков, ранее занимавший пост первого заместителя главы Павлодарской области.