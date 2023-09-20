Снятый с поста акима Павлодара Ержан Иманзаипов получил новую должность
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Бывший аким Павлодара Ержан Иманзаипов получил новую должность. Он возглавил Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Ержан Иманзаипов в 2006 году окончил Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности "промышленная теплоэнергетика", а в 2010 году - Алматинскую академию экономики и статистики по специальности "финансы".
Начинал карьеру в 2006 году машинистом-обходчиком в АО "Павлодарэнерго".
Затем работал:
- главным специалистом отдела по работе с населением отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара;
- ведущим специалистом отдела ЖКХ Управления жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК;
- ведущим специалистом отдела регулирования естественных монополий в электро- и теплоэнергетике Департамента по регулированию и контролю в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства по регулированию естественных монополий РК;
- экспертом по вопросам регулирования электроэнергетики управления тарифного, технического регулирования и методологии Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства по регулированию естественных монополий РК;
- заместителем директора Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства по регулированию естественных монополий по Акмолинской области;
- руководителем Управления по вопросам регулирования электроэнергетики управления тарифного, технического регулирования и методологии Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства по регулированию естественных монополий РК;
- заместителем акима Павлодара;
- заместителем акима Экибастуза;
- руководителем Управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области;
- акимом Экибастуза;
- руководителем отдела протокольно-организационной и территориальной работы аппарата акима Павлодарской области;
- руководителем аппарата акима Павлодара.
В конце 2022 года был назначен акимом Павлодара. А в июне 2023 года был задержан заместитель акима города Арслан Калиякбаров.
Как сообщили в Антикоре, госслужащего заподозрили в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.
После этого в августе глава региона Асаин Байханов встречался с активом Павлодара и озвучивал принятое решение об освобождении от занимаемой должности Ержана Иманзаипова.
В качестве причин указывались ненадлежащая организация работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствие контроля за реализацией важных проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабление коммуникации городского акимата с жителями Павлодара.
Аппарату акима области было поручено внести соответствующее представление в Администрацию президента.
В сентябре Ержан Иманзаипов был освобожден от должности главы Павлодара. Сам чиновник заявил, что солидарен с принятым решением.
Акимом Павлодара стал Хасар Хабылбеков, ранее занимавший пост первого заместителя главы Павлодарской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2037333-snyatyy-s-posta-akima-pavlodara-erzhan-imanzaipov-poluchil-novuyu-dolzhnost/