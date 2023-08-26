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Асаин Байханов заявил об освобождении от должности акима Павлодара

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Ержан Иманзаипов
Ержан Иманзаипов. Фото: gov.kz

Аким Павлодарской области Асаин Байханов объявил о решении освободить от занимаемой должности главы Павлодара Ержана Иманзаипова, об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Асаин Байханов сегодня встретился с активом Павлодара, по итогам встречи он озвучил принятое решение об освобождении от занимаемой должности Ержана Иманзаипова, как указывается, в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара.

"Аппарату акима области поручено внести соответствующее представление в Администрацию президента", – говорится в сообщении.

Напомним, акима Павлодара назначили 29 декабря 2022 года. Им стал Ержан Иманзаипов, который ранее руководил аппаратом акима города.

До этого градоначальником был Асаин Байханов, который 7 декабря стал акимом Павлодарской области.

Задержание заместителя акима Павлдара

Напомним, 15 июня в рамках принимаемых мер по защите бизнеса был задержан заместитель акима Павлодара.

Как сообщили в Антикоре, госслужащего подозревают в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог. По данному факту было начато досудебное расследование, задержанного водворили в ИВС.

Также стало известно, что Арслана Калиякбарова привлекли к ответственности по ст.207 ч.11 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о государственных закупках), но он своей вины в суде не признал. Однако ему назначили штраф на общую сумму более 4 млн тенге.

Чиновник подал апелляционную жалобу и намеревался отменить постановление. Но коллегия областного суда решение оставила без изменения.

В середине июля Асаин Байханов высказался о задержании заместителя акима Павлодара.

"Я лично единственное, что могу сказать, в бытность, когда я работал акимом города, Калиякбаров был руководителем отдела ЖКХ. Возложенные на него на тот момент обязанности он выполнял добросовестно, ответственно. Что с ним и в целом произошло – я не могу знать", – заявлял он тогда.

Арслан Калиякбаров был назначен на должность заместителя акима Павлодара в январе 2023 года. До этого он возглавлял городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2034087-asain-bayhanov-obyavil-ob-osvobozhdenii-ot-dolzhnosti-akima-pavlodara/

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