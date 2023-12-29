Токаев освободил от должности командующего в Вооруженных силах

Распоряжением главы государства освобожден от должности нынешний командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Журабаев Болат Жархумбаевич освобожден от должности командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Напомним, командование Сил специальных операций ВС в Казахстане создали 24 января 2022 года. Тогда сообщалось, что оно появилось в целях совершенствования системы обеспечения нацбезопасности.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, говоря о перестройке силовых структур после событий января 2022 года, заявлял, что стране необходимо создание такого командования. Также глава государства отмечал важную миссию, которая возлагается на создаваемую структуру.

Болат Журабаев был назначен на должность командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан в начале февраля 2022 года.

Напомним, вчера президент РК освободил от должности замглавы делами президента Ерлана Оразбая, а также замминистра обороны Мухамеджана Таласова.