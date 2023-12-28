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Токаев освободил от должности замглавы делами президента Ерлана Оразбая

Опубликовано:

Акорда
Акорда. Фото: akorda.kz

Ерлан Оразбай покинул должность заместителя управляющего делами президента Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Оразбай Ерлан Сапарович освобожден от должности заместителя управляющего делами президента РК", – говорится в сообщении пресс-службы Акорды в Telegram.

По информации на официальном сайте Управления делами президента РК, Ерлан Оразбай родился 13 ноября 1979 года в Чирлике Ташкентской области, Узбекистан.

В 2011 году окончил университет "Туран Астана", в 2016 году – Казахский университет технологии и бизнеса, магистр экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2002 году официантом дома приемов "Салтанат Сарайы" РГП "Дирекция государственных резиденций" Управления делами президента.

С 2005 по 2012 год – официант столовой резиденции "Акорда" РГП "Дирекция государственных резиденций" Управления делами президента.

С 2012 по 2013 год – метрдотель столовой №1 РГП "Дирекция государственных резиденций" Управления делами президента, метрдотель резиденции "Кызылжар" РГП "Караоткел".

В 2013-2017 годы – глава РГП "Караоткел" УДП.

С 2017 по 2019 год – заместитель директора РГП "Дирекция государственных резиденций" Управления делами президента.

26 декабря 2019 года был назначен заместителем управляющего делами президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2053068-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnosti-zamglavy-delami-prezidenta-erlana-orazbaya/

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