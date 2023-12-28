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Токаев освободил Мухамеджана Таласова от должности замминистра обороны

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Мухамеджан Таласов
Мухамеджан Таласов. Фото: gov.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Мухамеджана Таласова от должности заместителя министра обороны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Таласов Мухамеджан Кадиржанович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

По данным с официального сайта Минобороны РК, Мухамеджан Таласов родился 26 апреля 1967 года в Кызылординской области.

В 1989 году окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное училище, в 2001 году – Казахскую государственную юридическую академию, в 2006 году – Центрально-Азиатский университет.

В 2022 году получил воинское звание "генерал-лейтенант".

В 1989-2007 годах проходил службу на разных руководящих должностях Министерства обороны Республики Казахстан.

С 2007 по 2020 год в разное время занимал следующие должности:

  • начальник управления тыла управления Главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;
  • заместитель командующего войсками регионального командования "Юг" по тылу;
  • начальник Тыла Вооруженных Сил Республики Казахстан;
  • заместитель начальника генерального штаба – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан
  • заместитель начальника генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;
  • заместитель начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности.

В октябре 2020 года был назначен заместителем министра обороны РК.

Также напомним, что сегодня глава государства освободил от должности замглавы делами президента Ерлана Оразбая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2053140-tokaev-osvobodil-muhamedzhana-talasova-ot-dolzhnosti-zamministra-oborony/

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