Токаев освободил Мухамеджана Таласова от должности замминистра обороны
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Мухамеджана Таласова от должности заместителя министра обороны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением главы государства Таласов Мухамеджан Кадиржанович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
По данным с официального сайта Минобороны РК, Мухамеджан Таласов родился 26 апреля 1967 года в Кызылординской области.
В 1989 году окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное училище, в 2001 году – Казахскую государственную юридическую академию, в 2006 году – Центрально-Азиатский университет.
В 2022 году получил воинское звание "генерал-лейтенант".
В 1989-2007 годах проходил службу на разных руководящих должностях Министерства обороны Республики Казахстан.
С 2007 по 2020 год в разное время занимал следующие должности:
- начальник управления тыла управления Главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;
- заместитель командующего войсками регионального командования "Юг" по тылу;
- начальник Тыла Вооруженных Сил Республики Казахстан;
- заместитель начальника генерального штаба – начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан
- заместитель начальника генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;
- заместитель начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности.
В октябре 2020 года был назначен заместителем министра обороны РК.
Также напомним, что сегодня глава государства освободил от должности замглавы делами президента Ерлана Оразбая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2053140-tokaev-osvobodil-muhamedzhana-talasova-ot-dolzhnosti-zamministra-oborony/