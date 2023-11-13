Арсена Жаканбаева назначили главой Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Жаканбаев Арсен Арманович назначен председателем Комитета водного хозяйства МВРИ РК", – говорится в сообщении.

Арсен Жаканбаев родился в 1988 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2010 году специалистом ГУ "Зональный гидрогеологическо-мелиоративный центр".

С 2012 по 2013 год работал инженером-проектировщиком Кызылординского филиала РГУ "Казводхоз".

С 2013 по 2014 год – ведущий специалист РГУ "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов" в Караганде.

С 2014 по 2017 год – главный эксперт Комитета по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов (позже Министерства сельского хозяйства).

С 2017 по 2018 год – главный эксперт управления Департамента бюджетных инвестиций и развития ГЧП Министерства национальной экономики РК.

В 2018 году занимал пост руководителя управления развития групповых водопроводов Комитета водных ресурсов МСХ РК.

В 2019 году был руководителем управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учета Комитета водных ресурсов МСХ РК.

С 2020 по 2021 год – руководитель управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С 2021 по 2023 год – директор департамента трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С июля 2023 года был директором департамента водной политики Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании Министерства водных ресурсов и ирригации.

Пояснялось, что ведомство будет образовано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов – ему передадут функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Главой нового ведомства был назначен Нуржан Нуржигитов – экс-аким Жамбылской области, в которой наблюдалась нехватка воды.

Позже Ерболата Ибрайханова назначили вице-министром водных ресурсов и ирригации. Он будет курировать вопросы тарифной политики и строительства.

Болат Бекнияз назначен на должность первого вице-министра водных ресурсов и ирригации РК.

Экс-председателя Комитета по водным ресурсам Минэкологии Нурлана Алдамжарова назначили еще одним вице-министром водных ресурсов и ирригации.

На прошлой неделе стало известно, что при Министерстве водных ресурсов и ирригации будут созданы два новых управления для сотрудничества с другими странами.