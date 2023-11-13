Арсена Жаканбаева назначили главой Комитета водного хозяйства
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Арсена Жаканбаева назначили главой Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Приказом министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Жаканбаев Арсен Арманович назначен председателем Комитета водного хозяйства МВРИ РК", – говорится в сообщении.
Арсен Жаканбаев родился в 1988 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начал в 2010 году специалистом ГУ "Зональный гидрогеологическо-мелиоративный центр".
С 2012 по 2013 год работал инженером-проектировщиком Кызылординского филиала РГУ "Казводхоз".
С 2013 по 2014 год – ведущий специалист РГУ "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов" в Караганде.
С 2014 по 2017 год – главный эксперт Комитета по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов (позже Министерства сельского хозяйства).
С 2017 по 2018 год – главный эксперт управления Департамента бюджетных инвестиций и развития ГЧП Министерства национальной экономики РК.
В 2018 году занимал пост руководителя управления развития групповых водопроводов Комитета водных ресурсов МСХ РК.
В 2019 году был руководителем управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учета Комитета водных ресурсов МСХ РК.
С 2020 по 2021 год – руководитель управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
С 2021 по 2023 год – директор департамента трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
С июля 2023 года был директором департамента водной политики Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Напомним, 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании Министерства водных ресурсов и ирригации.
Пояснялось, что ведомство будет образовано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов – ему передадут функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.
Главой нового ведомства был назначен Нуржан Нуржигитов – экс-аким Жамбылской области, в которой наблюдалась нехватка воды.
Позже Ерболата Ибрайханова назначили вице-министром водных ресурсов и ирригации. Он будет курировать вопросы тарифной политики и строительства.
Болат Бекнияз назначен на должность первого вице-министра водных ресурсов и ирригации РК.
Экс-председателя Комитета по водным ресурсам Минэкологии Нурлана Алдамжарова назначили еще одним вице-министром водных ресурсов и ирригации.
На прошлой неделе стало известно, что при Министерстве водных ресурсов и ирригации будут созданы два новых управления для сотрудничества с другими странами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2045456-arsena-zhakanbaeva-naznachili-glavoy-komiteta-vodnogo-hozyaystva/