Назначен новый аким Павлодара

Сегодня на собрании актива Павлодара представили нового акима города. Им стал Хасар Хабылбеков, ранее занимавший пост первого заместителя акима Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Хасар Хабылбеков имеет два высших образования. Начинал трудовую деятельность главным специалистом в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области. После этого на протяжении 4 лет работал главой отдела в УГАСК и лицензирования по Павлодарской области.

В период с 2017 по 2021 годы успел побыть заместителем акимов Щербактинского района Павлодарской области, Экибастуза, Павлодара и района Теренколь.

После руководил аппаратом акима Аксу, возглавлял Управление строительства Павлодарской области, а в августе 2021 года вернулся на пост заместителя акима Павлодара.

С декабря 2022 года был первым заместителем акима Павлодарской области.

Напомним, решение об освобождении от должности предыдущего акима Павлодара Ержана Иманзаипова принял глава региона Асаин Байханов в конце августа 2023 года. Озвучил он это в ходе встречи с активом города.

В качестве причин указывались ненадлежащая организация работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствие контроля за реализацией важных проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабление коммуникации городского акимата с жителями Павлодара. Представление было внесено на рассмотрение в Администрацию президента.

4 сентября стало известно, что Ержана Иманзаипова освободили от должности градоначальника.