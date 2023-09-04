Аким Астаны получил новую должность

Женис Касымбек. Фото: t.me/aqorda_resmi

Действующий аким Астаны Женис Касымбек назначен на должность президента столичной Федерации легкой атлетики. Об этом сообщил Даниал Ахметов в своем Instagram-профиле.

"Сегодня состоялась очередная выборная конференция Федерации легкой атлетики Астаны. Решением членов конференции президентом Федерации избран Касымбек Женис Махмудович", – сообщил президент Федерации легкой атлетики Казахстана Даниал Ахметов.

Он также рассказал, что в ходе встречи были обсуждены такие важные задачи, как развитие легкой атлетики в городе, повышение квалификации тренеров и повышение уровня спортсменов.

В собрании также участвовали члены городской федерации легкой атлетики.

Напомним, что Женис Касымбек занимает пост акима Астаны с 8 декабря 2022 года, заменив на этой должности Алтая Кульгинова. Последний занимал данный пост с лета 2019 года.

До поста акима столицы Касымбек с сентября 2019 года был главой Карагандинской области.

Сегодня стало известно, что у столичного акима появился новый заместитель – Ерсин Отебаев.

Даниал Ахметов был назначен на пост акима ВКО в ноябре 2014 года. В июне прошлого года глава государства продлил его полномочия еще на год. 16 июня 2023 года Ахметов был освобожден от должности акима ВКО.

По информации на официальном сайте Федерации легкой атлетики РК, Даниал Кенжетаевич был избран ее президентом в 2018 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035209-akim-astany-poluchil-novuyu-dolzhnost/