У акима Астаны появился новый заместитель

Ерсин Отебаев. Фото: t.me/astana_newss

Ерсин Отебаев был назначен на должность заместителя акима Астаны. Его предшественник Нурлан Солтамбеков перешел на другую работу, сообщается в официальном Telegram-канале столичного акимата.

"По согласованию с Администрацией президента по принципу меритократии заместителем акима назначен 45-летний Ерсин Отебаев", – говорится в сообщении.

Его предшественник, Нурлан Солтамбеков, перешел на другую должность.

Сообщается, что аким столицы Женис Касымбек поставил перед Отебаевым ряд приоритетных задач по развитию города.

По информации акимата Астаны, стаж работы Ерсина Отебаева на госслужбе – более 11 лет. По специальности является инженером-строителем и юристом.

С 2012 года работал в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.

С декабря 2012 года по 15 февраля 2015 года – главный инспектор акима области отдела организационно-инспекторской работы в аппарате акима Алматинской области.

На протяжении последних 8 лет занимал должности замруководителя, руководителя в управлении коммунального имущества и госзакупок Астаны, а также в управлении активов и госзакупок столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035150-v-akima-astany-poyavilsya-novyy-zamestitel/