Заместитель акима Павлодара попал под суд

Арслан Калиякбаров. Фото: gov.kz

Заместителя акима Павлодара Арслана Калиякбарова обязали выплатить штраф в размере более 4 млн тенге за заключенные с нарушениями тендеры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на постановление Специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара.

В постановлении суда первой инстанции указано, что Арслан Калиякбаров, будучи руководителем отдела ЖКХ Павлодара, в нарушение требований Закона "О госзакупках" заключил договоры с РГП на ПВХ "Еңбек" и филиалом РГП на ПВХ "Еңбек-Өскемен". Общая сумма составила почти 2 млрд тенге.

В списке указаны такие виды работ, как содержание, ремонт парков и скверов, обустройство автобусных остановок, благоустройство набережной на Усолке, изготовление табличек для переименованных улиц, замена искусственного газона, устройство светофорных объектов и контейнерных площадок.

"В судебном заседании Калиякбаров вину в совершении административного правонарушения не признал. Суду пояснил, что действительно в 2022 году был руководителем ОЖКХ, поэтому заключал и подписывал все 17 договоров способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках.

Полагает, что это дозволенный метод и ситуация была исключительная. Денежные средства были выделены в мае 2022 года, конкурсные процедуры заняли бы около 2-х месяцев, что затянуло бы выполнение работ", - указано в постановлении Специализированного суда по административным правонарушениям Павлодара.

Выслушав доводы сторон, в суде первой инстанции Калиякбарова признали виновным по ст.207 ч.11 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о государственных закупках) и назначили ему штраф за каждое правонарушение по отдельности на общую сумму более 4 млн тенге.

Замакима Павлодара подал апелляционную жалобу и намеревался отменить постановление. Однако коллегия областного суда решение оставила без изменения.

Добавим, что согласно ст.207 ч.11 КоАП РК осуществление государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках в случаях, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, а равно приобретение товаров, работ, услуг, не предусмотренных в утвержденном годовом плане государственных закупок (предварительном годовом плане государственных закупок), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, влекут штраф на должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей.

Напомним, Арслан Калиякбаров был назначен на должность заместителя акима Павлодара в январе 2023 года. До этого он возглавлял городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Недавно также стало известно о задержании одного из заместителей акима Павлодара. Чиновника подозревают в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2026910-zamestitel-akima-pavlodara-popal-pod-sud/