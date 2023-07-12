Асаин Байханов высказался о задержании замакима Павлодара

Задержание. Кадр из видео: t.me/antikornews

Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций глава Павлодарской области Асаин Байханов высказался о задержании заместителя акима Павлодара, передает корреспондент NUR.KZ.

"По этому поводу я знаю столько же, сколько и вы. Оценку должно дать следствие, а также суд. Поэтому я в данном случае могу сказать только, что нужно дождаться окончания следствия и судебного решения. Дальнейшие шаги, в том числе ответственность акима города - это будет зависеть от решения суда", - пояснил Асаин Байханов.

По его словам, когда он занимал пост акима Павлодара, задержанный Арслан Калиякбаров добросовестно выполнял свою работу как руководитель отдела ЖКХ.

"Я лично единственное, что могу сказать, в бытность, когда я работал акимом города, Калиякбаров был руководителем отдела ЖКХ. Возложенные на него на тот момент обязанности он выполнял добросовестно, ответственно. Что с ним и в целом произошло - я не могу знать.

У казахов есть такая поговорка: "Семіздікті қой ғана көтереді" ("Лишний жир не в тягость только овце"). Бывает, люди меняются. Я считаю, что государственная служба, да и любая, наверное, где высокая позиция, большая ответственность, - это всегда испытание. А, как известно, результатом любых испытаний будет либо наказание, либо награда", - сказал глава региона.

Напомним, 15 июня в рамках принимаемых мер по защите бизнеса был задержан заместитель акима Павлодара.

Как сообщили в Антикоре, госслужащего подозревают в получении взятки от предпринимателя за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору государственных закупок по ремонту дорог. По данному факту было начато досудебное расследование, задержанного водворили в ИВС.

Также стало известно, что Арслана Калиякбарова привлекли к ответственности по ст.207 ч.11 КоАП РК (Нарушение законодательства РК о государственных закупках), но он своей вины в суде не признал. Однако ему назначили штраф на общую сумму более 4 млн тенге.

Чиновник подал апелляционную жалобу и намеревался отменить постановление. Но коллегия областного суда решение оставила без изменения.

Арслан Калиякбаров был назначен на должность заместителя акима Павлодара в январе 2023 года. До этого он возглавлял городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028364-asain-bayhanov-vyskazalsya-o-zaderzhanii-zamakima-pavlodara/