Назначен заместитель акима Павлодара

Арслан Калиякбаров. Фото: instagram.com/akimat.pavlodar

Распоряжением акима Павлодара Арслан Калиякбаров назначен на должность заместителя главы города. До этого он возглавлял отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара, сообщается на официальной странице городского акимата в Instagram.

Арслан Сержанович родился в 1987 году. Имеет два высших образования: в 2008 году окончил Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности "автоматизация и управление", в 2016 году - Карагандинский экономический университет "Казпотребсоюза" по специальности "экономика".

С 2010 года работает в исполнительных органах Павлодарской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С августа 2021 года по настоящее назначение возглавлял отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.

Стаж государственной службы составляет более 12 лет.

Напомним, акима Павлодара назначили 29 декабря 2022 года. Им стал Ержан Иманзаипов, который ранее руководил аппаратом акима города.

До этого градоначальником был Асаин Байханов, который 7 декабря стал акимом Павлодарской области. После чего был назначен первый заместитель главы региона - Хасар Хабылбеков, а также заместитель акима - Серик Батыргужинов.

Ранее глава Павлодара Ержан Иманзаипов рассказал о необычной ситуации, которая с ним произошла. Дело в том, что его в Instagram попросили скинуть 5 тысяч тенге на день рождения. При этом автор сообщения попытался взять градоначальника "на слабо". Исполнил ли он просьбу пользователя, осталось загадкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2005626-naznachen-zamestitel-akima-pavlodara/