Оправданный Жангельды Аубакиров получил новую должность

Жангельды Аубакиров. Фото: t.me/Aktobe_region

Оправданный экс-заместитель акима Актобе Жангельды Аубакиров получил новую должность - он стал руководителем управления предпринимательства региона, передает официальный Telegram-канал акимата Актюбинской области.

Глава региона Ералы Тугжанов на аппаратном совещании представил нового руководителя Управления предпринимательства Актюбинской области, которым стал Жангельды Аубакиров.

44-летний Жангельды Елеусизович родился в Хромтауском районе Актюбинской области. Выпускник Актюбинского государственного университета имени Жубанова, Казахского гуманитарно-юридического университета, академии "Кайнар".

За период трудовой деятельности занимал различные должности в банках второго уровня и субъектах частного предпринимательства, работал заместителем акима Актау.

С июля 2019 года до настоящего назначения был заместителем акима Актобе.

Дело Жангельды Аубакирова

Жангельды Аубакиров, будучи заместителем акима Актобе, оказался под следствием. Из обвинения следовало, что из бюджета выделили 90 млн тенге на украшение города к Новому году, но деньги похитили.

По уголовному делу кроме него проходили и.о. руководителя ЖКХ Нурлан Досов и еще трое сотрудников местного товарищества.

Суд первой инстанции приговорил Досова и Аубакирова к 7 годам лишения свободы, сроки получили и трое других фигурантов. Позже наказание им заменили на ограничение свободы.

Дело дошло до Верховного суда, а потом вернулось в судебную коллегию Актюбинского областного суда. В итоге все пятеро были оправданы.

Заместителя акима Актобе восстановили в должности и присудили компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2030836-opravdannyy-zhangeldy-aubakirov-poluchil-novuyu-dolzhnost/