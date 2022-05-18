Верховный суд потребовал пересмотреть дело замакима Актобе
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Верховный суд потребовал пересмотреть дело осужденного около года назад замакима Актобе Жангельды Аубакирова. Резонансное дело рассмотрят по-новому, передает КТК.
Аубакиров был приговорен к 7 годам колонии в июне прошлого года по делу о присвоении 90 миллионов тенге.
Обвинение утверждало, что замакима в сговоре с руководителем отдела ЖКХ прикарманил бюджетные деньги, предназначенные для новогоднего украшения Актобе.
В материалах дела говорилось, что вместо елок он купил себе элитный внедорожник и кожаное кресло. Позже статью переквалифицировали на менее тяжкую. Это смягчило наказание до четырех лет ограничения свободы, отметили корреспонденты.
Теперь же, как сообщает телеканал, в Верховном суде решили, что экс-чиновник осужден незаконно, и требуют пересмотреть дело.
Источник: КТК
Напомним, в апреле 2020 года бывшего заместителя акима Актобе Жангельды Аубакирова арестовали по подозрению в присвоении большой суммы денег из бюджета.
Летом 2021 фигурантов этого дела осудили за превышение должностных полномочий и пособничество. Также стало известно, что внедорожник, кожаное кресло и другие вещи конфискуют в доход государства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969776-verhovnyy-sud-potreboval-peresmotret-delo-zamakima-aktobe/