Верховный суд потребовал пересмотреть дело замакима Актобе

Жангельды Аубакиров. Фото: lada.kz

Верховный суд потребовал пересмотреть дело осужденного около года назад замакима Актобе Жангельды Аубакирова. Резонансное дело рассмотрят по-новому, передает КТК.

Аубакиров был приговорен к 7 годам колонии в июне прошлого года по делу о присвоении 90 миллионов тенге.

Обвинение утверждало, что замакима в сговоре с руководителем отдела ЖКХ прикарманил бюджетные деньги, предназначенные для новогоднего украшения Актобе.

В материалах дела говорилось, что вместо елок он купил себе элитный внедорожник и кожаное кресло. Позже статью переквалифицировали на менее тяжкую. Это смягчило наказание до четырех лет ограничения свободы, отметили корреспонденты.

Теперь же, как сообщает телеканал, в Верховном суде решили, что экс-чиновник осужден незаконно, и требуют пересмотреть дело.

Источник: КТК

Напомним, в апреле 2020 года бывшего заместителя акима Актобе Жангельды Аубакирова арестовали по подозрению в присвоении большой суммы денег из бюджета.

Летом 2021 фигурантов этого дела осудили за превышение должностных полномочий и пособничество. Также стало известно, что внедорожник, кожаное кресло и другие вещи конфискуют в доход государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969776-verhovnyy-sud-potreboval-peresmotret-delo-zamakima-aktobe/