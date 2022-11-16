Замакима Актобе Жангельды Аубакирова восстановили в должности

Жангельды Аубакиров. Фото: rikatv.kz

Оправданного заместителя акима Актобе Жангельды Аубакирова суд восстановил в должности, а также обязал выплатить ему 500 тысяч тенге за моральный вред, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение суда Актобе.

Жангельды Аубакиров работал заместителем акима Актобе и оказался под следствием. Из обвинения следовало, что из бюджета выделили 90 млн тенге на украшение города к Новому году, но деньги похитили.

По уголовному делу проходили и.о. руководителя ЖКХ Нурлан Досов, замакима Актобе Жангельды Аубакиров и еще трое сотрудников местного товарищества.

Суд первой инстанции приговорил Досова и Аубакирова к 7 годам лишения свободы, сроки получили и трое других фигурантов.

Позже наказание им заменили на ограничение свободы. Дело дошло до Верховного суда, а потом вернулось в судебную коллегию Актюбинского областного суда. В итоге все пятеро были оправданы.

Жанкельды Аубакиров подал иск на акима Актобе с требованием восстановить его в должности. Объяснял, что заявление на увольнение по собственному желанию не писал, фактически его лишили поста в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Суд установил, что истец не подавал заявление на увольнение действующему акиму города. Поэтому его требования законны и подлежат удовлетворению.

Сегодня судья постановила восстановить Жангельды Аубакирова в должности заместителя акима Актобе и выплатить ему за моральный вред 500 тысяч тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что оправданный по данному уголовному делу бывший и.о. руководителя ЖКХ Нурлан Досов взыскал с государства 5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997484-zamakima-aktobe-zhangeldy-aubakirova-vosstanovili-v-dolzhnosti/