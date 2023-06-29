Бакытбек Сыдыков стал заместителем министра обороны Казахстана

Военные. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился назначить Бакытбека Сыдыкова заместителем министра обороны РК. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

В апреле прошлого года полковник Бакытбек Сыдыков был назначен на должность начальника Вооружения Вооруженных сил Республики Казахстан.

При этом президент также распорядился освободить от должности замминистра обороны Шпекбаева Руслана Нуртолеуовича.

Отметим, что он занимал эту должность с августа 2020 года. Согласно данным с официального сайта МО РК, он имеет воинское звание генерал-лейтенанта.

Добавим, что Министерство обороны РК осуществляет государственную политику в области обороны, военно-политическое и военно-экономическое управление Вооруженными Силами Республики Казахстан, а также является уполномоченным органом в сфере государственной авиации.

Министром обороны с января 2022 года является Руслан Жаксылыков. В число замминистров входят Марат Хусаинов, Султан Камалетдинов, Мухамеджан Таласов, Дархан Ахмедиев и Аскер Бейсенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2025031-bakytbek-sydykov-naznachen-zamestitelem-ministra-oborony/