Аскер Бейсенов стал замминистра обороны Казахстана

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Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Аскер Бейсенов назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Бейсенов Аскер Курмангалиевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Про Бейсенова известно то, что ранее он возглавлял департамент экономики и финансов Минобороны, передает сайт телеканала КТК.

Напомним, что в начале апреля министром обороны был переназначен Руслан Жаксылыков. Данную должность он занимает с января прошлого года.

А 6 апреля стало известно, что Бауржана Тортаева освободили от должности замминистра обороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2018043-asker-beysenov-stal-zamministra-oborony-kazahstana/