Кадровые назначения провели в Минобороны Казахстана

Здание Минобороны РК. Фото: t.me/modgovkz

В Министерстве обороны Республики Казахстан произведены кадровые назначения, сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Приказами министра обороны Республики Казахстан:

генерал-майор Ахмадиев Алмаз Шугаевич назначен на должность начальника Тыла Вооруженных сил Республики Казахстан;

назначен на должность начальника Тыла Вооруженных сил Республики Казахстан; полковник Сыдыков Бакытбек Сапарбекович назначен на должность начальника Вооружения Вооруженных сил Республики Казахстан.

Напомним, что сегодня указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Стоит отметить, что ранее она уже занимала данный пост, с 2017 по 2018 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1964450-kadrovye-naznacheniya-proveli-v-minoborony-kazahstana/