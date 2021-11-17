Камалетдинов назначен заместителем министра обороны Казахстана

Султан Камалетдинов. Фото: eau-msu.ru

Распоряжением главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, сообщает официальный сайт Акорды.

До настоящего назначения Камалетдинов занимал должность начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Кроме того, опубликовано еще одно распоряжение президента, согласно которому Дандыбаев Тимур Турарович освобожден от должности заместителя главы Минобороны Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1942583-kamaletdinov-naznachen-zamestitelem-ministra-oborony-kazahstana/