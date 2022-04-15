Дархан Ахмедиев назначен вице-министром обороны Казахстана

Дархан Ахмедиев. Фото: официальный сайт МЦРИАП РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев своими распоряжениями назначил новых заместителя министра обороны и начальника Национального университета обороны имени Первого Президента. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Распоряжениями главы государства:

Ахмедиев Дархан Мейрамулы назначен заместителем министра обороны РК;

Альчекенов Лут Сапуович назначен начальником Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

По информации с официального сайта Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Дархан Ахмедиев – выпускник Карагандинского государственного технического университета, обладатель стипендии "Болашак" (King's London college).

Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве аналитика АО "Национальные информационные технологии".

В 2013-2015 годах работал экспертом в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК и в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК. В последующем был принят на должность главного эксперта Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2017 по 2019 годы работал руководителем управления Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019 году приступил к обязанностям заместителя директора Департамента развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В 2020 году назначен директором Департамента развития ІТ Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Далее, в результате внутренней реорганизации ведомства, с 20 ноября 2020 года назначен директором Департамента развития информационных и информационно-коммуникационных технологий Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Лут Альчекенов, как указывается на сайте Министерства обороны, родился в 1966 году в селе Караузек Красноярского района Астраханской области.

В 1983 году окончил среднюю школу в селе Байбек Красноярского района Астраханской области.

Окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище в 1987 году, Михайловскую артиллерийскую академию – в 1998 году и Факультет Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь – в 2010 году.

Воинскую службу начинал в Группе Советских войск в Германии, где прошел должности от командира артиллерийского взвода до командира артиллерийской батареи.

Далее проходил воинскую службу в городе Семее на различных командных должностях, в том числе на должности командира бригады, в Таразе и Атырау – заместителем командующего войсками регионального командования по огневому поражению, в городе Нур-Султане на должностях командующего Ракетными войсками и артиллерией – заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению и заместителя начальника университета – начальника штаба Национального университета имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

С марта 2020 года – начальник Департамента кадров Министерства обороны Республики Казахстан.

Награжден орденом "Даңқ" II степени, юбилейными медалями и медалями за безупречную службу.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1965209-darhan-ahmediev-naznachen-vitse-ministrom-oborony-kazahstana/