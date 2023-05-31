Ергазы Жолдасов возглавил аэропорт Астаны

Столичный аэропорт. Фото: nn-airport.kz

Сегодня на должность председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" назначен Ергазы Жолдасов, сообщает официальный Telegram-канал комитета гражданской авиации.

Он был назначен на эту должность приказом министра индустрии и инфраструктурного развития от 31 мая 2023 года. До этого занимал пост заместителя председателя правления аэропорта по производственной части.

Ранее председателем правления являлся Даулет Хамзин - он занимал этот пост с октября 2022 года. До назначения был зампредседателя правления аэропорта.

Отметим, что вчера, 30 мая, глава МИИР заявил о проблемах в аэропорту Астаны. Он высказался о критическом состоянии покрытия взлетно-посадочной полосы.

По его словам, ненадлежащее состояние аэродромных покрытий напрямую влияет на безопасность полетов. Он отметил, что ее ввели в эксплуатацию 20 лет назад и проводили лишь текущий ремонт.

В феврале сообщалось, что ремонт взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту запланирован на период с 15 июля по 8 августа этого года. Отмечалось, что воздушная гавань Астаны уже согласовала данный вопрос с отечественными авиакомпаниями.

Позже компания Air Astana также предупредила пассажиров об изменениях в расписании полетов из-за ремонта в столичном аэропорту в вышеуказанные даты.

Также недавно стало, что в связи ремонтом проходы и проезд перед терминалом Т1 будут введены ограничения, которые продлятся до конца июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2022831-ergazy-zholdasov-vozglavil-stolichnyy-aeroport/