Стало известно, кто возглавил аэропорт Астаны вместо Тажимуратова

Даулет Хамзин. Фото: gov.kz

Даулет Хамзин занял должность председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" в Астане, об этом сообщается на официальном сайте МИИР РК.

"На должность председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" избран Даулет Хамзин", - говорится в официальном сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Хамзин Даулет Газизович родился в 1973 году в Целинограде (ныне Астана). В 1997 году получил образование по программе магистратуры в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности "Экономика и прогнозирование".

Трудовую деятельность начал в 1994 году инженером-программистом.

Отмечается, что с 2006 года Хамзин занимает руководящие позиции в отрасли гражданской авиации. В частности, был президентом АО "Аэропорт Сары-Арка", вице-президентом по развитию АО "Авиакомпания Scat", председателем правления АО "Международный аэропорт Аулие-Ата".

С 2020 года занимал пост исполнительного директора, директора департамента коммерции в столичном аэропорту. С января текущего года до этого назначения работал первым заместителем председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

Напомним, в начале сентября Министерство индустрии и инфраструктурного развития досрочно прекратило полномочия главы столичного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" Габита Тажимуратова, который занимал этот пост с декабря 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1990569-stalo-izvestno-kto-vozglavil-aeroport-astany-vmesto-tazhimuratova/