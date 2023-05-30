Взлетно-посадочная полоса аэропорта Астаны в критическом состоянии, заявили в МИИР

Аэропорт Астаны. Фото: facebook.com/NNAirportOfficial

Сегодня на заседании правительства глава МИИР заявил о критическом состоянии покрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МИИР Марат Карабаев заявил, что ненадлежащее состояние аэродромных покрытий напрямую влияет на безопасность полетов.

"Действующая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Астаны введена в эксплуатацию 20 лет назад, в 2003 году. До настоящего времени проводился лишь текущий ремонт аэродромных покрытий.

Их состояние на сегодняшний день является предельно критическим, так как просрочено уже 2 межремонтных срока", - заявил министр.

Согласно докладу главы МИИР, на капитальный ремонт и модернизацию инфраструктуры столичного аэропорта понадобится более 20 млрд тенге.

"Осуществляется подготовка документации для формирования бюджетной заявки. Стоимость I этапа 11,5 млрд тенге – капитальный ремонт ВПП, стоимость II этапа 8,8 млрд тенге – капитальный ремонт рулежной дорожки, магистральной рулежной дорожки, водосточно-дренажной системы аэродрома", - говорится в докладе.

У главы КГА в кулуарах правительства журналисты поинтересовались, почему нельзя сделать ремонт за счет самого аэропорта, ведь он берет сборы с пассажиров.

"Тарифы аэропорта покрывают текущие затраты, и, соответственно, на обновление наземной инфраструктуры нужны дополнительные средства. Тарифы у нас относительно дешевые, сравнительно со странами СНГ, одни из самых низких.

Планируется за счет государственного бюджета (покрыть расходы на ремонт в аэропорту Астаны - прим. ред.)", - заявил Талгат Ластаев.

Согласно информации на официальном сайте столичного аэропорта, аэропорт Астаны был основан в 1931 году, за все время своего существования достиг возможности обслуживания всех типов воздушных судов без ограничения в любую погоду.

Аэропорт ежесуточно встречает и выпускает до 200 рейсов, ежемесячно более 2 000 рейсов на вылет.

В феврале сообщалось, что ремонт взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту запланирован на период с 15 июля по 8 августа этого года. Отмечалось, что воздушная гавань Астаны уже согласовала данный вопрос с отечественными авиакомпаниями.

Позже компания Air Astana также предупредила пассажиров об изменениях в расписании полетов из-за ремонта в столичном аэропорту в вышеуказанные даты.

Тогда же Международный аэропорт Астаны информировал, что в связи ремонтом проходы и проезд перед терминалом Т1 в период с 1 апреля по 1 июня периодически будут ограничены.

А позже стало известно, что периодические ограничения продлятся до конца июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022593-vzletno-posadochnaya-polosa-aeroporta-astany-v-kriticheskom-sostoyanii-zayavili-v-miir/