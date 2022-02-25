Марат Ахметжанов назначен главой МВД

Марат Ахметжанов. Фото: АПК РК

Указом Касым-Жомарта Токаева на должность министра внутренних дел Казахстана назначен Марат Ахметжанов, сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Ахметжанова Марата Муратовича Министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", – говорится в указе главы государства.

Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года. В 1991 году он окончил Карагандинский Государственный Университет имени Е.А.Букетова, по специальности – юрист.

В разные года Ахметжанов занимал должности следователя прокуратуры города Темиртау, начальника отдела Генеральной прокуратуры, начальника департамента по надзору за законностью следствия и дознания.

С 2003 по 2006 год был прокурором Павлодарской области, а с 2006 по 2009 - прокурором Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области.

Также, Марат Ахметжанов руководил Департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции и Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции в Атырауской области.

С 2016 по 2021 год являлся заместителем генерального прокурора Республики Казахстан.

С 16 апреля 2021 года по 25 февраля 2022 года был председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Ранее сообщалось, что Ерлан Тургумбаев был освобожден от должности главы МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1957955-marat-ahmetzhanov-naznachen-glavoy-mvd/