Кошанов освобожден от должности главы Администрации президента

Ерлан Кошанов. Фото: akorda.kz

Указом главы государства Кошанов Ерлан Жаканович освобожден от должности руководителя Администрации президента Казахстана в связи с переходом на другую работу, сообщает официальный сайт Акорды.

Администрацией президента Ерлан Кошанов руководил с сентября 2019 года.

Сегодня он был зарегистрирован депутатом мажилиса - ему был передан вакантный мандат мажилисмена.

Между тем, Центризбирком внес представление о досрочном прекращении полномочий спикера мажилиса Нурлана Нигматулина - председатель палаты подал соответствующее заявление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953992-koshanov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-administratsii-prezidenta/