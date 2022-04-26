Стало известно, куда ушел бывший аким Уральска Абат Шыныбеков

Абат Шыныбеков. Фото: instagram.com/batys_kz

Бывший глава Уральска Абат Шыныбеков назначен руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК. Об этом сообщается на официальной странице акимата региона в Instagram.

Шыныбеков Абат Абаевич родился в 1973 году в Западно-Казахстанской области.

Образование - высшее, в 1995 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "механизация сельского хозяйства", в 1998 году - Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента "Евразия" по специальности "экономика-менеджмент".

Трудовую деятельность начал в 1995 году специалистом аппарата акима Каратобинского района.

В разные годы работал в районных и областном акиматах, филиале партии Nur Otan, маслихате Уральска. Был акимом Сырымского и Казталовского районов.

До настоящего назначения занимал должность акима Уральска.

Напомним, сегодня стало известно, что в городе сменился градоначальник. Акимом Уральска стал Миржан Сатканов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1966868-stalo-izvestno-kuda-ushel-byvshiy-akim-uralska-abat-shynybekov/