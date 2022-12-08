Прекращены полномочия депутата сената Наримана Турегалиева

Нариман Турегалиев. Фото: senate.parlam.kz

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана проголосовали за прекращение полномочий сенатора Наримана Турегалиева, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что Нариман Турегалиев указом президента был назначен акимом Западно-Казахстанской области и уже приступил к выполнению обязанностей на новой должности.

В связи с этим, по словам Ашимбаева, Центризбирком внес соответствующее представление в сенат. Зачитал его член ЦИК Асылбек Смагулов.

"Вы знаете, что указом президента РК от 2 декабря 2022 года Нариман Турегалиев назначен акимом ЗКО, в этой связи в соответствии со статьей 52 Конституции РК для решения вопроса о прекращении полномочий депутата сената Турегалиева досрочно мы представляем данную рекомендацию", - сказал он.

Депутаты единогласно поддержали данное представление.

Таким образом, полномочия сенатора Турегалиева прекращены.

Напомним, сегодня в сенате также поддержали кандидатуру Асламбека Мергалиева на пост нового председателя Верховного суда РК. На этой должности он сменил Жакипа Асанова, возглавлявшего Верховный суд с 2017 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000648-prekrascheny-polnomochiya-senatora-narimana-turegalieva/