Нариман Турегалиев. Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Назначен новый аким Западно-Казахстанской области. Им стал Нариман Турегалиев. Соответствующий указ подписал глава государства. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Турегалиева Наримана акимом Западно-Казахстанской области", - говорится в тексте документа, подписанного Касым-Жомартом Токаевым.

Он родился 19 июля 1964 года в Уральской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "инженер-экономист" и Каспийский общественный университет по специальности "юрист". Магистр экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1990 году экономистом, главным экономистом сельскохозяйственного объединения им. ХVІІІ Партсъезда.

Затем работал главным бухгалтером, главным экономистом, снабженцем производственного комплекса "Айтиево", был главой крестьянского хозяйства "Акжол".

2001-2002 годы - начальник отдела труда и социальной защиты населения Теректинского района Западно-Казахстанской области.

2002-2003 годы - директор дома-интерната общего типа в Уральске.

2003-2005 годы - заместитель начальника управления занятости и социальной защиты населения Западно-Казахстанской области.

2005-2008 годы - заместитель директора департамента координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области.

2008-2010 годы - директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Западно-Казахстанской области.

2010-2012 годы - начальник управления занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области.

2012-2015 годы - аким Акжаикского района Западно-Казахстанской области.

2015-2016 годы - заместитель акима Западно-Казахстанской области.

2016-2017 годы - аким Уральска.

В 2017 году избран депутатом Сената Парламента РК, секретарь постоянного комитета Сената. В июне 2022 года возглавил Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999884-novyy-akim-naznachen-v-zapadno-kazahstanskoy-oblasti/