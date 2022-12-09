Гали Искалиев высказался об уходе с поста акима ЗКО

Гали Искалиев. Фото: facebook.com/batyskz

Гали Искалиев после ухода с поста акима Западно-Казахстанской области и перед отъездом из Уральска дал большое интервью, в рамках которого ответил на ряд вопросов, передает "Уральская неделя".

В частности, Гали Искалиев рассказал, как отнесся к тому, что его не переназначили на должность акима Западно-Казахстанской области.

"Мы - политические служащие, если такое решение принято, так и должно быть, обсуждать не приходится. Но все к лучшему", - пояснил он.

Напомним, Гали Искалиев был назначен акимом Западно-Казахстанской области в июне 2019 года, а до этого он работал заместителем главы региона.

После внеочередных выборов президента в Казахстане прошли назначения акимов областей. 2 декабря текущего года Западно-Казахстанскую область возглавил Нариман Турегалиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000855-gali-iskaliev-vyskazalsya-ob-uhode-s-posta-akima-zko/