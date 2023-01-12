"Не слабо закинуть 5000 тенге?": деньги на день рождения попросили у акима Павлодара

Ержан Иманзаипов. Фото: instagram.com/yerzhan_imanzaipov

Акима Павлодара в Instagram попросили скинуть 5 тысяч тенге на день рождения. При этом автор попытался взять Ержана Иманзаипова "на слабо". Чиновник отметил, что получил два практически одинаковых сообщения, поэтому предположил, что горожане между собой поспорили, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Павлодара опубликовал в сторис в Instagram сообщения, которые ему пришли в Direct. Первый автор попросил скинуть ему 5 тысяч тенге.

"Здравствуйте, не слабо закинуть мне 5000 тенге в честь моего дня рождения?" - поинтересовались у градоначальника.

Ержан Иманзаипов указал, что ему сделать это совсем не сложно, однако вместо этого предложил в качестве подарка книгу о правильном использовании финансов.

Во втором случае автор сообщения был краток. Просто попросил 5 тысяч тенге. Аким Павлодара первым делом указал на то, что нужно здороваться. При этом отметил, что из-за подобных несерьезных сообщений он, как градоначальник, может пропустить важные обращения.

"Мне кажется, два друга поспорили, кому из них скинут деньги, потому что написано в одно и то же время", - написал Ержан Иманзаипов.

Обращения к акиму Павлодара. Скриншот: instagram.com/yerzhan_imanzaipov

К слову, аким Павлодара корреспонденту NUR.KZ отвечать на вопрос о том, отправил ли он деньги или нет, не стал.

"Пусть это останется историей", - сказал градоначальник.

Стоит отметить, что у предшественника нынешнего акима Павлодара ранее студент тоже просил 10 тысяч тенге "на ход ноги". Тогда Асаин Байханов сообщил, что скинул деньги парню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005065-ne-slabo-zakinut-5000-tenge-dengi-na-den-rozhdeniya-poprosili-u-akima-pavlodara/