Женис Касымбек после ухода с поста акима написал жителям Карагандинской области

Женис Касымбек. Фото: t.me/KZgovernment

Женис Касымбек написал прощальный пост в социальных сетях после ухода с должности акима Карагандинской области. Его обращение опубликовано на официальной странице в Facebook.

"Дорогие друзья! Сегодня завершил свою работу в должности акима Карагандинской области. Эти три года стали для меня большой школой жизни.

В первую очередь старался работать в интересах граждан, шахтеров, металлургов, молодежи, сельчан. Всегда в решении поставленных задач чувствовал вашу поддержку, прислушивался к вашим замечаниям и предложениям.

Благодарю вас за оказанное доверие. Искренне желаю нашему региону благополучия и процветания!" - написал экс-глава области.

Напомним, сегодня стало известно, что Женис Касымбек покидает пост акима Карагандинской области. Вместо него регион возглавил Ермаганбет Булекпаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000712-zhenis-kasymbek-posle-uhoda-s-posta-akima-napisal-zhitelyam-karagandinskoy-oblasti/