Даулет Карибек назначен секретарем партии Amanat

Даулет Карибек. Фото: t.me/AMANATPartiyasy

Постановлением председателя Amanat Касым-Жомарта Кемелевича Токаева секретарем партии назначен Карибек Даулет Жамаубайулы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

Даулет Карибек родился 12 сентября 1990 года. Является выпускником Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева по специальности "Политология", доктор PhD.

С 2009 года занимал различные должности в МК "Jas Otan".

В 2019 году возглавил Jas Otan и руководил молодежным крылом Team Qazaqstan Республиканского штаба тогда еще кандидата в президенты РК Касым-Жомарта Токаева.

Занимал позиции руководителя ГУ "Управление по вопросам молодежной политики акимата города Нур-Султан" и первого заместителя председателя столичного филиала партии Nur Otan.

До назначения работал в должности заместителя акима Жамбылской области.

Напомним, что 1 марта на внеочередном съезде партии Nur Otan с участием Касым-Жомарта Токаева спикер мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию в Amanat. Токаев поддержал это решение.

Позднее исполнительный секретарь партии Nur Otan Асхат Оралов показал новый логотип партии и объяснил причины ее переименования.

2 марта стало известно о перерегистрации партии с новым названием.

Позже советником исполнительного секретаря партии был назначен член Президентского молодежного кадрового резерва Абуталип Мутали.

10 марта Ринат Кертаев так же получил должность секретаря партии Amanat.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1960666-daulet-karibek-naznachen-sekretarem-partii-amanat/