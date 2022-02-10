Арманбек Баймурзин возглавил полицию Жамбылской области

Арманбек Баймурзин. Фото: gov.kz

По согласованию с Администрацией президента Казахстана приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Арманбек Баймурзин, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Нового руководителя личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Арманбек Хакимбекович Баймурзин родился в 1974 году. В органах внутренних дел работает с 1992 года.

Фото: polisia.kz

С 2004 по 2012 годы занимал руководящие должности в Комитете криминальной полиции МВД.

В разные годы работал первым заместителем начальника ДВД Жамбылской области, начальником департамента криминальной полиции МВД РК.

С октября 2019 года по настоящее время занимал должность начальника ДП Акмолинской области.

Напомним, ранее в ряде регионов Казахстана сменились руководители департаментов полиции. В частности, Кайрат Дальбеков возглавил полицию Шымкента, Мурат Кабденов стал начальником ДП Туркестанской области, Айдын Кабдулдинов - Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955468-armanbek-baymurzin-vozglavil-politsiyu-zhambylskoy-oblasti/