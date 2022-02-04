Кайрат Дальбеков возглавил полицию Шымкента

Кайрат Дальбеков. Фото: gov.kz

Назначен новый начальник департамента полиции Шымкента. Им стал Кайрат Дальбеков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Ранее Кайрат Дальбеков возглавлял ДП Туркестанской области. На нынешнем посту он сменил Ералы Жумаханбетова.

Генерал-майор родился 1 сентября 1963 года в Южно-Казахстанской области.

Трудовую деятельность в органах внутренних дел начал в 1989 году в должности сотрудника оперативного отдела предприятия ИЧ-167/1.

С 1991 по 2009 годы работал на различных должностях.

Затем был начальником УВД Мактааральского района и заместителем начальника УВД Южно-Казахстанской области.

В 2013-2017 годы возглавлял ДВД Мангистауской области.

В 2017-2018 годы работал начальником ДВД Южно-Казахстанской области.

С 2018 года до настоящего назначения руководил департаментом полиции Туркестанской области.

Сегодня также стало известно, что на должность начальника ДП Атырауской области назначен Нурхат Оразбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954614-kayrat-dalbekov-vozglavil-politsiyu-shymkenta/