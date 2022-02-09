Новая депутатская группа "Жаңа Қазақстан" появится в мажилисе

Фото: Мажилис парламента РК

Депутат Едил Жанбыршин на планерном заседании мажилиса заявил о создании новой депутатской группы "Жаңа Қазақстан", которая будет контролировать исполнение январских поручений президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Жанбыршин заявил, что события января должны стать для всех уроком. Предпосылками кризиса, по словам парламентария, стали накопившиеся в стране социальные и экономические проблемы.

"Необходимо, чтобы ошибки признавались, а решения принимались справедливо и была искоренена коррупция. Эти вопросы уже бурно обсуждались в обществе, и сейчас страна приступила к реализации поручений президента.

Наш президент искренне намерен модернизировать Казахстан. И мы, народ, должны его единогласно поддержать.

Поэтому мы официально объявляем о создании депутатской группы "Жаңа Қазақстан" для поднятия работы нижней палаты парламента на новый уровень и контроля исполнения поручений президента депутатами мажилиса!" - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955389-novaya-deputatskaya-gruppa-zhana-qazaqstan-poyavitsya-v-mazhilise/