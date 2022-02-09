Пастух нашел тайник с оружием и амуницией на окраине Алматы (фото)

Найденное оружие. Фото: Polisia.kz

Оружие и боеприпасы продолжают находить в Алматы. Недавно в полицию обратился пастух, который нашел схрон с оружием и спецамуницией, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Полицейские Алатауского района южной столицы изъяли военный бронежилет, каску, травматический пистолет и несколько десятков патронов.

Как уточнили в полиции, к стражам порядка обратился пастух, который пас скот в логу микрорайона Дархан. Там он и наткнулся на арсенал оружия.

Каска и бронежилет. Фото: Polisia.kz

"Информация подтвердилась. Следственно-оперативная группа изъяла каску, бронежилет, рожок от автомата Калашникова, 20 патронов калибра 7,62 мм, травматический пистолет “Беретта”, резиновые дубинки, 19 патронов от пистолета системы “Макарова”, а также травматический пистолет неустановленного образца", - сообщил начальник УП Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Патроны и граната. Фото: Polisia.kz

Принадлежность и происхождение содержимого схрона установят в ходе проверки. Также начальник районной полиции пообещал привлечь к ответственности тех, кто спрятал это оружие.

Пистолет и патроны. Фото: Polisia.kz

Напомним, что на днях тайник с оружием нашли близ телебашни "Кок-Тобе", а до этого сразу в двух районах нашли схроны с боеприпасами.

Кроме того, сотрудники КНБ задержали подозреваемых в нападении на здания госорганов в Алматы. У них также обнаружили целый арсенал оружия, в том числе противотанковый гранатомет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1955376-pastuh-nashel-taynik-s-oruzhiem-i-amunitsiey-na-okraine-almaty-foto/