Мурат Кабденов стал начальником полиции Туркестанской области

Мурат Кабденов. Фото: gov.kz

Приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента полиции Туркестанской области назначен Мурат Кабденов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Ранее Мурат Кабденов был председателем Комитета миграционной службы МВД РК.

Генерал-майор родился 24 сентября 1969 года. Окончил Шымкентский педагогический институт и Высшую школу МВД в Караганде.

Карьеру начал в 1992 году с должности оперуполномоченного ОУР УВД Шымкента.

Работал на руководящих постах в департаментах полиции Шымкента, Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской), Акмолинской, Западно-Казахстанской областях, а также в финансовой полиции Павлодарской области.

Был председателем Комитета административной полиции, заместителем председателя Комитета миграционной полиции, советником министра внутренних дел.

С 2017 года возглавлял Комитет миграционной службы МВД РК.

Напомним, Мурат Кабденов сменил на посту Кайрата Дальбекова, который стал начальником департамента полиции Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954615-murat-kabdenov-stal-nachalnikom-politsii-turkestanskoy-oblasti/