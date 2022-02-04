Назначен новый начальник департамента полиции Атырауской области

Нурхат Оразбаев. Фото: gov.kz

По согласованию с Администрацией президента Казахстана приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции Атырауской области назначен Нурхат Оразбаев, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Личному составу нового главу ведомства представили министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев и аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.

Фото: polisia.kz

Нурхат Кенжебаевич Оразбаев родился в 1968 году в Атырауской области. В органах внутренних дел работает с 1991 года.

Он - выпускник Гурьевского педагогического института, Алматинской высшей следственной школы, Академии МВД РФ.

До нового назначения занимал должность заместителя начальника департамента полиции Атырауской области.

Напомним, ранее руководителей ДП сменили в ряде регионов Казахстана. Например, Айдын Кабдулдинов возглавил полицию Северо-Казахстанской области, Ерлан Омарбеков стал начальником ДП Костанайской области, а Арыстангани Заппаров - Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954602-naznachen-novyy-nachalnik-departamenta-politsii-atyrauskoy-oblasti/