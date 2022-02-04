После погромов в Талдыкоргане решают, ремонтировать здание акимата или строить новое

Акимат Алматинской области после беспорядков. Фото: NUR.KZ

В ходе массовых беспорядков в Талдыкоргане повредили пять государственных объектов - здания ДП, ДКНБ, областного акимата, управления полиции и филиала партии Nur Otan. Сейчас начаты восстановительные работы. Об этом сообщили в управлении строительства Алматинской области, передает Sputnik Казахстан.

С учетом незначительных повреждений в здании ДКНБ уже проведен текущий ремонт с привлечением частных инвестиций.

По другим объектам чиновники пока продолжают подсчитывать затраты.

Ориентировочно более 1 млрд тенге требуется на восстановление управления полиции Талдыкоргана и от 5 до 9 млрд тенге, возможно, потратят на ремонт здания акимата.

"Сумма пока устанавливается. Бюджетная заявка в Нур-Султан направлена и разрабатывается ПСД. Основной подвергшийся разрушению объект - это здание акимата области. Ожидаем заключение одной из крупных экспертных организаций КазНИИСА, где должны учесть все работы, необходимые при восстановлении и сейсмоусилении здания.

Ориентировочно на строительно-монтажные работы областного акимата потребуется 5-9 млрд тенге", - сообщил заместитель руководителя управления строительства региона Ерке-Булан Амешулы.

По его словам, после экспертного заключения рассмотрят вопрос, будут ли строить новое здание акимата либо восстанавливать старое.

В ведомстве дополнили, что только на разработку ПСД и техобследование поврежденных объектов из резерва областного бюджета выделяется 179 млн тенге.

Ранее мы показывали, как выглядел Талдыкорган после погромов и беспорядков. Также стало известно, как отражали атаки на акимат Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954563-posle-pogromov-v-taldykorgane-reshayut-remontirovat-zdanie-akimata-ili-stroit-novoe/