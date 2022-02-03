"Бросали камни, прорываясь в здание": полицейский рассказал о штурме акимата в Актобе

Нуралы Орынбеков. Фото: instagram.com/policeaktobe

Инспектор группы по контролю за дорожным движением управления местной полицейской службы Нуралы Орынбеков вспомнил о январских событиях и рассказал об оцеплении акимата в Актобе. Его слова приводят на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

Капитан Нуралы Орынбеков - кабинетный сотрудник, в чьи обязанности в основном входит составление отчетов и анализ. Но вечером 4 января практически весь личный состав УМПС был задействован в оцеплении областного акимата.

"Вместе со мной стояли мои коллеги. 120 сотрудников с разных районов оцепили акимат. К вечеру на площади народу стало больше.

Отдельные личности начали выкрикивать провокационные лозунги, оскорблять честь и достоинство полицейских, но мы не поддавались на провокации, никак не реагировали. Мы до утра стояли возле акимата, народ не расходился.

В это время к нам подходили и просили перейти "на сторону народа", среди них были люди явно в алкогольном и наркотическом опьянении, они вели себя неадекватно.

В какое-то время организованная группа пыталась прорвать нашу оборону, они валили турникеты, хотели сорвать с сотрудников шлемы, бросали камни, прорываясь в здание акимата", - вспоминает инспектор.

По словам Нуралы Орынбекова, поначалу у полицейских кроме касок и бронежилетов ничего не было, позже подошли дополнительные силы и спецсредства.

"Из толпы в нас летели специально кем-то привезенные камни, зажигательные смеси, брусчатка, многие наши ребята получили серьезные ранения, лично я получил ожоги ног.

Атака продолжалась больше двух часов. А ведь у каждого полицейского дома ждала семья, жены, дети, родители. Они сильно переживали за мужей и отцов", - говорит полицейский.

Затем поступил приказ об обеспечении охраны зданий полиции, поэтому он с коллегами вернулся в управление и занял оборону.

Позже до окончания режима чрезвычайного положения сотрудник нес службу на блокпосту.

Ранее правоохранители показали кадры массовых беспорядков в Актобе. Также появилось видео захвата областного акимата. Погромщикам специально подвозили булыжники, которые потом летели в стражей порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954497-brosali-kamni-proryvayas-v-zdanie-politseyskiy-rasskazal-o-shturme-akimata-v-aktobe/